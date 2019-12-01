Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Futbol Ligi 8. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan KılıçaslanYıldızspor, evinde ağırladığı Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yerini korudu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Fulya Fırat, Harun Soyeşik, Berkan Özkoçak

Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık, Yasemin Karakaya, Dilan Özbey, Aybüke Aykul, Esra Koç , Fatma Nur Şenses, Beyza Kuşsan, Şerife Nur Birol, Kübra Kızılarslan, Ayşegül Doğan, Ceyda Kevser Demir

Mezitli Mercanlarspor: Eylem Özbütün, Güldane Aydoğan, Melisa Erol ( Dk. 58 Ecem İrem Tilbe), Kadriye Örel, Derya Serin, Seher Çobanoğlu, Ayşenur Mercan, Fadime Özçelik ( Dk. 44 Nisa Kerkez), Zeliha Giden, Gamze Atamer, Melike Aydemir

Goller: Beyza Kuşsan Dk. 20 , Ceyda Kevser Demir Dk. 50 ve 70 , Esra Koç Dk. 80 (K.Aslan Yıldızspor ) Nisa Kerkez Dk. 60 ( Mezitli Mercanlarspor )