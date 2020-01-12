Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

Futbol Ligi 8. Grup'ta kendi evinde Ülkümspor'u konuk eden Anadolu Yıldızları, baştan sona üstün oynadığı maçı 5-0 gibi farklı bir skor ile kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Anadolu Yıldızları - Ülkümspor (5-0)

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Fulya Fırat, Abdulkadir Keğin, Bekir Kahraman

Anadolu Yıldızları: Zehra Durna, Melisa Gül Yılmazer (Dk. 35 Edanur Barış), Büşra Tekik, Fatma Güler, Damla Altuntaş, Özlem Karakılıç, İrem Nur Karakoç, Zeynep Buse Gür, Esra Nur Kılıçkaya (Dk. 65 Beyza Atalay), İkbal Bozdoğan (Dk. 70 Sıla Yerlikaya), Büşra Bozdemir

Ülkümspor: Nimet Yiğit, Beyza Türkoğlu, Üniver İçem, Tuana Karataş, Kübra Ulucet, Gülbahar Demir, İlayda Yılmaz, Yağmur Zebek, Ayça Beyza, Hatice Görgülü, Aleyna Yılmaz

Goller: Zeynep Buse Gür Dk. 10 ve 23 , Büşra Bozdemir Dk. 33 ve 47 , İrem Nur Karakoç Dk. 60 (Anadolu Yıldızları)