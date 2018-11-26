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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3.

Futbol Ligi 9. Grup'ta ikinci haftaya lider giren Konya İdman Yurdu, Kayseri deplasmanında Anadolu Yıldızları'nı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup ederek 6 puana yükseldi.


Stat: Argıncık 1 Nolu saha


Hakemler: Fulya Fırat, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt


Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz


Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl, Yasemin Coşkun (Dk. 46 İlayda Mıhçı), Büşra Tekik, Damla Altuntaş, Demet Akman, Özlem Karakılıç, Seda Özdemir, Gizem Çetinkaya, Cansu Çetin (Dk. 58 Beyza Polat), İkbal Bozdoğan, Esra Kılıçkaya


Konya İdman Yurdu: Fatmanur Kokay, Cennet Çelik, Aysima Bahçeci (Dk. 56 Pınar Çay), Fatma Zehra, Merve Çakır, Azime Avcı, Revşan Öner, Nur Çolak, Emine Çelik, Yaren Dalkıran, Pınar Gezer


Goller Dk. 57 İkbal Bozdoğan (Anadolu Yıldızları) Dk. 8. Nur Çolak, Dk. 38 Azime Avcı (Konya İdmanyurdu)

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