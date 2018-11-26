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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3.

Futbol Ligi 9. Grup'ta iki Kayseri takımının karşı karşıya geldiği maçta Kayseri Gençlerbirliği zayıf rakibi Erenköyspor'u 10-0 yenerek ligin ikinci haftasında yoluna namağlup devam etti ve puanını 6'ya çıkardı.


Stat: Argıncık 2 Nolu saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Safa Çalışkan, Mehmet Kaya


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Gençlerbirliği: Feyza Karaaslan, Saniye Aslano, Sude Büyükodabaşı, Aşkın Durdu, Pınar Can, Bahar Özen, Elvin Kılınçx, Şeyma Yücel (Dk. 33 Nur Güleçx), Dilan Aslan, Ayşenur Davaç, Melda Çetin (Dk. 60 Nazar Tanrısever)


Erenköyspor: Kübra Maraşlı (Dk. 24 Hatun Alkan), Zehra Karapınar, Fatma Ayhan, Ceren Meral, Nur İlbaylı, İrem Nur (Dk. 46 Havva Kayacık), Cansu Altay, Ceren Buğday, Habibe Coşar, Cansugül Erciyes, Büşra Bayrak


Goller: Dk. 5,20,70 Elvin Kılınç, Dk. 12,24 Saniye Aslano, Dk, 50 Pınar Can, Dk, 35,41,62,82 Nur Güleç (Gençlerbirliği)

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