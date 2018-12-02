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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3.

Futbol Ligi 9. Grup'ta iki Kayseri takımını karşı karşıya getiren 3. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, 27. dakikada bulduğu gol ile Anadolu Yıldızları'nı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Aydoğan Mantar, Celal Emre Gömeç, Deniz Apaçık


Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül


Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık, Ebru Nayman, Fatma Şenses, Emine Topçu, Yasemin Karakaya, Dilan Özbey, Rümeysa Yiter, Nadiye Özdemir, Ceyda Kevser Demir, Melike Tokgöz, Hamiyet Çiçekli


Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl, Beyza Karaaslan (Dk. 76 Yasemin Coşkun), Büşra Tekik, Damla Altuntaş, Demet Akman, Özlem Karakılıç, Seda Özdemir, Gizem Çetinkayax, Cansu Çetin (Dk. 56 Nur Polat), İkbal Bozdoğan (Dk. 86 İlayda Mıhçı), Esra Kılıçkaya


Gol: Dk. 27 Fatma Şenses (Kılıçaslan Yıldız)

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