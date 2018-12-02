Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Futbol Ligi 9. Grup'ta iki Kayseri takımını karşı karşıya getiren 3. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, 27. dakikada bulduğu gol ile Anadolu Yıldızları'nı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Aydoğan Mantar, Celal Emre Gömeç, Deniz Apaçık

Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül

Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık, Ebru Nayman, Fatma Şenses, Emine Topçu, Yasemin Karakaya, Dilan Özbey, Rümeysa Yiter, Nadiye Özdemir, Ceyda Kevser Demir, Melike Tokgöz, Hamiyet Çiçekli

Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl, Beyza Karaaslan (Dk. 76 Yasemin Coşkun), Büşra Tekik, Damla Altuntaş, Demet Akman, Özlem Karakılıç, Seda Özdemir, Gizem Çetinkayax, Cansu Çetin (Dk. 56 Nur Polat), İkbal Bozdoğan (Dk. 86 İlayda Mıhçı), Esra Kılıçkaya

Gol: Dk. 27 Fatma Şenses (Kılıçaslan Yıldız)