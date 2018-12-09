İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3.

Futbol Ligi 9. Grup'ta oynanan 4. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, grupta son sırada yer alan rakibi Erenköyspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.


Stat: Argıncık 1 nolu


Hakemler: Birtan Ekren, Bekir Kahraman, İzzet Samur


Saha Komiseri: Hamit Şen


Kılıçaslan Yıldızspor: Havva Yılmaz, Cansu Ilık, Fatma Şensesx, Yasemin Karakaya, Hamiyet Çiçekli, Nadide Özdemir, Dilan Özbey, Kevser Demir, Emine Topçu, Rümeysa Yiter, Melike Tokgöz


Erenköyspor: Melike Çalışkan, Raziye Yeşilyurt, Buse Altıparmak, Aleyna Bozdağ, Ceren Akral, Kübra Maraşlı, İremnur Karakoçx, Fatma Ayhan, Hatun Alkan, Nialy Demir, Canan Buğday


Goller: Dk. 12 Yasemin Karakaya, Dk. 25 Emine Topçu, Dk,26,45,65,80 Fatma Şenses, Dk. 90+1 Melike Tokgöz (Kılıçaslan Yıldız) Dk. 15 Canan Buğday (Erenköy)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.