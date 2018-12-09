Türkiye Kadınlar 3.
Futbol Ligi 9. Grup'ta oynanan 4. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, grupta son sırada yer alan rakibi Erenköyspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.
Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Birtan Ekren, Bekir Kahraman, İzzet Samur
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kılıçaslan Yıldızspor: Havva Yılmaz, Cansu Ilık, Fatma Şensesx, Yasemin Karakaya, Hamiyet Çiçekli, Nadide Özdemir, Dilan Özbey, Kevser Demir, Emine Topçu, Rümeysa Yiter, Melike Tokgöz
Erenköyspor: Melike Çalışkan, Raziye Yeşilyurt, Buse Altıparmak, Aleyna Bozdağ, Ceren Akral, Kübra Maraşlı, İremnur Karakoçx, Fatma Ayhan, Hatun Alkan, Nialy Demir, Canan Buğday
Goller: Dk. 12 Yasemin Karakaya, Dk. 25 Emine Topçu, Dk,26,45,65,80 Fatma Şenses, Dk. 90+1 Melike Tokgöz (Kılıçaslan Yıldız) Dk. 15 Canan Buğday (Erenköy)