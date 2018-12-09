Türkiye Kadınlar 3.
Futbol Ligi 9. Grup'ta namağlup lider Kayseri Gençlerbirliği, bir diğer Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek 4. hafta sonunda puanını 12'ye çıkardı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mustafa Kalaycı, Bekir Kahraman, İzzet Samur
Saha Komiseri: Hamit Şen
Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, Aleyna Gültekin, Nazar Tanrısever, Merve Özan, Ayşenur Deveci, Saniye Aslano, Pınar Çeri, Dilan Aslan, Emine Aysel, Şeyma Yücel, Elmas Karakaya
Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl, Beyza Karaaslan, Büşra Tekik, Damla Altuntaş, Demet Akman, Özlem Karakılıç, Seda Özdemir, Gizem Çetinkaya, Cansu Çetin, İkbal Bozdoğan, Esra Kılıçkaya
Goller: Dk. 5 Pınar Çeri, Dk. 14 Nazar Tanrısever, Dk. 36 Aleyna Gültekin, Dk. 65 Dilan Aslan (Gençlerbirliği) Dk. 57 Gizem Çetinkaya