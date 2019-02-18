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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3 Futbol Ligi 9.

Grup'ta yer alan iki Kayseri ekibinin 8. hafta maçında Anadolu Yıldızları rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 6-3 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Şeyda Kayabalı, İzzet Samur, Bekir Kahraman


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Anadolu Yıldızları: Deniz Temel (Dk.50 Nazire Özel), Beyza Atalay, Büşra Tekik, Duygu Daldaban, Demet Akman, İlayda Mimci, Yasemin Coşkun (Dk.72 Rabia Kulaksız), Gizem Çetinkayax, Gizem Bozdemirx, İkbal Bozdoğan, Esma Atmaca


Kılıçaslan Yıldız: Ebru Nayman, Fatma Şenses, İrem Eralp, Emine Topçu, Nur Birol, Dilan Özbey, Şeyma Kılıç, Rümeysa Yiter, Yasemin Karakaya, Ceyda Demir, Nadiye Özdemir (Dk.12 Melike Tokgöz)


Goller: Dk.10 Demet Akman, Dk.28,55 Büşra Bozdemir, Dk.50,65 Gizem Çetinkaya, Dk.72 İkbal Bozdoğan (A.Yıldızları) Dk.13 Fatma Şenses, Dk.33 Emine Topçu, Dk.58 Nur Birol (K.A Yıldız)

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