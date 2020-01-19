Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.
İlk yarısını 39-31 önde tamamlayan Bellona Kayseri, müsabakadan 90-76 galip ayrıldı.
Hakemler: Yücel Çilingir, İbrahim Altıntaş, Tolga Edis
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (20), Kaela Davis (31), Ayşegül Günay (14), Kübra Siyahdemir (9), Luca Ivankovic (10), Ann Wauters (5), Manolya Kurtulmuş (1) Nazlı Gökdemir, Beril Albayrak
Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat (11), Kia Vaughn (18), Iva Slonjsak (8), Riquna Williams (20), Nevin Vatansever, Miray Şahin (14), Nihan Demirkol (5), Sanem Zeren
Periyotlar: 1.Periyot: 13-12 (Bellona Kayseri lehine), 2.Periyot: 26-19 (Bellona Kayseri lehine), 3.Periyot: 27-19 (Bellona Kayseri lehine), 4.Periyot: 24-26 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 39-31 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alan: Nihan Demirkol (Elazığ İl Özel İdare)