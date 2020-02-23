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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Ormanspor karşılaştı.

Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 22 sayı farkla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Niyazi Yasin Kahraman


Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Kaela Dawn Davis 21, Beril Albayrak 3, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 5, Luca Ivankovic 14, Fatma Dikmen 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Kennedy Burke 30


Ormanspor: Angelica Robinson 15, Naile Çırak 5, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 18, Damla Gezgin 15, Arike Paulina 13, Öykü Taşkın 1, Yeliz Doğan


1.Periyot: 23-12


Devre: 41-28


3.Periyot: 60-52


Maç sonucu: 91-69

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