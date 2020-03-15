Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri basketbol ile Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaştı.
İlk yarısı 27-52 biten maçı konuk ekip 24 sayı farkla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Halil Erkoç
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (18), Kaela Davis (21), Ayşegül Günay Aladağ (4), Luca Ivankovic (9), Manolya Kurtulmuş (9), Kübra Siyahdemir (5), Nazlı Gökdemir (4), Beril Albayrak, Gülse Uğur
Mersin Yenişehir Belediyespor: Lara Sanders (9), İlayda Güner (14), Brittney Sykes (30), Alex Bentley (20), Melis Talay (5), Gökşen Fitik (12), Feride Akalan, Meltem Avcı (4)
1.Periyot: 8-30 (Mersin Yenişehir Belediyespor)
Devre: 27-52 (Mersin Yenişehir Belediyespor)
3.Periyot: 46-74 (Mersin Yenişehir Belediyespor)