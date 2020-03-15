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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri basketbol ile Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaştı.

İlk yarısı 27-52 biten maçı konuk ekip 24 sayı farkla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Halil Erkoç


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (18), Kaela Davis (21), Ayşegül Günay Aladağ (4), Luca Ivankovic (9), Manolya Kurtulmuş (9), Kübra Siyahdemir (5), Nazlı Gökdemir (4), Beril Albayrak, Gülse Uğur


Mersin Yenişehir Belediyespor: Lara Sanders (9), İlayda Güner (14), Brittney Sykes (30), Alex Bentley (20), Melis Talay (5), Gökşen Fitik (12), Feride Akalan, Meltem Avcı (4)


1.Periyot: 8-30 (Mersin Yenişehir Belediyespor)


Devre: 27-52 (Mersin Yenişehir Belediyespor)


3.Periyot: 46-74 (Mersin Yenişehir Belediyespor)

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