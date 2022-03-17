Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ali Şakacı, Halil Erkoç, İsmail Binbir
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy (16), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (3), Gökçe Doğan (3), Sevgi Tonguç (7), Dilara Tongar (3), Brooque Williams (17), Farhiya Abdi (18), Egle Sventoraite (12), Gizem Tüzün (2), Helin Boybeyi
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez (13), Karmen Cicic (7), Esma Çelen Türk, Angeliki Vintsilaiou (12), Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu (2), Melike Yalçınkaya (10), Chanel Mokango Modiri (29)
Periyotlar: 1.Periyot: 22-19 (Bellona Kayseri Basketbol) Devre: 43-35 (Bellona Kayseri Basketbol) 3.Periyot: 61-51 (Bellona Kayseri Basketbol)
5 Faul Alan: Farhiya Abdi (Bellona Kayseri Basketbol)