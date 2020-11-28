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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 107 - Canik Belediyesi: 54

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 10.

hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Canik Belediyesi'ni 107-54 mağlup etti.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu


Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 9, Harrigan 19, Jacqueline Ann Gemelos 13, Esra Ural Topuz 14, Desiree Harris 20, Gülse Uğur 10, Kalani Chanel Brown 22


Canik Belediyesi: Stephanie Zenora Madden 26, Nazli Çalışkan 12, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azakli 4, Elif Korkut 2 Neslihan Demir 8


Periyotlar: 1. periyot: 23-15 (Bellona Kayseri lehine) 2. periyot: 24-16 (Bellona Kayseri lehine) 3. periyot: 28-10 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 32-13 (Bellona Kayseri lehine)


Devre: 47-31 (Bellona Kayseri lehine)

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