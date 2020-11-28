Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Kayseri Basketbol: 107 - Canik Belediyesi: 54

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 10.
hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Canik Belediyesi'ni 107-54 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Erşan Kartal, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 9, Harrigan 19, Jacqueline Ann Gemelos 13, Esra Ural Topuz 14, Desiree Harris 20, Gülse Uğur 10, Kalani Chanel Brown 22
Canik Belediyesi: Stephanie Zenora Madden 26, Nazli Çalışkan 12, Zeynep Sude Kara 2, Fatma Dilara Azakli 4, Elif Korkut 2 Neslihan Demir 8
Periyotlar: 1. periyot: 23-15 (Bellona Kayseri lehine) 2. periyot: 24-16 (Bellona Kayseri lehine) 3. periyot: 28-10 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 32-13 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 47-31 (Bellona Kayseri lehine)