Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 1.Hafta

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1.hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Yenişehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 75-85 kazandı.
Salon: Kadir Has Kongre Spor Salonu
Hakemler: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın Keskin
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova (8), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (2), Derin Yaya (13), Helin Boybeyi (2), Sevgi Tonguç (8), Gizem Tüzün (5), Broqee Williams (18), Egle Sventroite (19)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın (8), Shavonte Sade Zellous (12), Feride Şevval Akalın (15), Fatmanur Karakaş (2), Sinem Ataş (6), Kunitra Holingsworth (11), Renara Hayes (19) Yvonne Turner (8), Kristne Agigwe (7), Esra Ural Topuz (4)
Periyotlar:
1.Periyot - 15-20 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
Devre: 33-41
3.Periyot. 54-65 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)