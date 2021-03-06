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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 24. Hafta

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 24.

haftasında evinde oynadığı maçta Botaş'ı yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 33'e yükseltti.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Keseratar, Göksun Öz Seda Esen


Bellona Kayseri Basketbol: Glory Johnson 12, Tyasha Harris 12, Melis Gülcan 14, Ayşegül Günay Aladağ 2, Kitija Laksa 8, Kalani Brown 12, Esra Ural Topuz 10, Zeynep Kalbisağde,


Botaş: Büşra Akbaş 4, Williams 14, Bahar Çağlar 3, Marina Baş 16, Sehernaz Çidal 3, Ayşe Cora 2 Hatice Gülçelik 5, Erdenay Topçu 8, Fatma Bayram


1.Periyot: 24-15 (Bellona Kayseri lehine)


2.Periyot: 35-28(Bellona Kayseri lehine)


3.Periyot: 56-41 (Bellona Kayseri lehine)

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