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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Çankaya Üniversitesi'ne 77-52 mağlup oldu.


Salon: Ankara Spor Salonu


Hakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu


Çankaya Üniversitesi: White (27), Derin Yaya (3), Putnina (13), Bahar Öztürk (9), Warley (10), Zellous (15), Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay Aydoğan


Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Dawn Davis (20), Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir (6), Luca Ivankovic (6), Burke (11), Manolya Kurtulmuş (4), Ann Wauters, Gülse Uğur (5)


Periyot: 26-8 (Çankaya Üniversitesi)


Devre: 55-24 (Çankaya Üniversitesi)


3. Periyot: 66-41 (Çankaya Üniversitesi)

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