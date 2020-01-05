Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Çankaya Üniversitesi'ne 77-52 mağlup oldu.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu
Çankaya Üniversitesi: White (27), Derin Yaya (3), Putnina (13), Bahar Öztürk (9), Warley (10), Zellous (15), Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay Aydoğan
Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Dawn Davis (20), Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir (6), Luca Ivankovic (6), Burke (11), Manolya Kurtulmuş (4), Ann Wauters, Gülse Uğur (5)
Periyot: 26-8 (Çankaya Üniversitesi)
Devre: 55-24 (Çankaya Üniversitesi)
3. Periyot: 66-41 (Çankaya Üniversitesi)