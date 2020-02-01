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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri’de karşılaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 93-97'lik skorla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Turgut Işık, Sertan Kırklar, Hande Öztürk


Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Davis (19), Kennedy Burke (17), Kübra Siyahdemir (22), Luca Ivankovic (28), Ayşegül Günay, Manolya Kurtulmuş (3), Beril Albayrak (4), Gülse Uğur


Adana Basketbol: Elina Dikeoulakou (30), Alexis Prince (29), Danielle Adams (20), Sera Özelçi (9), Gizem Sezer (4), İrem Naz Topuz (3), Burcu Çiğil (2), Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç


Periyotlar: 1.Periyot: 24-23 (Bellona Kayseri) Devre: 37-49 (Adana Basketbol) 3. Periyot: 64-66 (Adana Basketbol)


Faul Alan: Kennedy Burke (Bellona Kayseri) Danielle Adams (Adana Basketbol)

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