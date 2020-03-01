Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Her iki takım salona başsağlığı mesajı içerek pankart ile çıktı. Başa baş geçen maçta galip gelen taraf 67-71'lik skor ile Botaşspor oldu.

Salon: Ankara Etlik

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk

Botaş: Melis Gülcan (19), Frida Eldebrink (17), Kuanitra Hollingsworth (11), Büşra Akbaş (10), Farhiya Abdi (3), Ariana Moorer (3), Marina Baş (4)

Bellona Kayseri: Ayşegül Günay Aladağ (4), Kennedy Burke (16), Kaela Davis (24), Luca Ivankovic (6), Kübra Siyahdemir, Manolya Kurtulmuş (9), Nazlı Gökdemir (2), Gülse Uğur

1.Periyot: 19-19,

Devre: 38-31

3.Periyot: 55-47

Maç Sonu: 67-61