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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında OGM Ormanspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakayı 80-79 kazandı.


Salon: Kadir Has


Hakemler: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin


Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 30, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gülse Uğur, Harrigan 16, Gemelos 3, Harris 25


OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 4, Robinson 21, Damla Gezgin 3, Walker 4, Sykes 18, Williams 20, Şerife Alperi Onar 5, Meltem Avcı 4


Periyotlar: 1.Periyot: 21-20 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 16-30 (OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 22-15 (Bellona Kayseri basketbol lehine) 4.Periyot: 21-14 (Bellona Kayseri basketbol lehine)


5 Faul alan: Meltem Avcı (OGM Ormanspor)


Devre: 37-50 (OGM Ormanspor)

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