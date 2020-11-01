Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında OGM Ormanspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakayı 80-79 kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 30, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gülse Uğur, Harrigan 16, Gemelos 3, Harris 25
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 4, Robinson 21, Damla Gezgin 3, Walker 4, Sykes 18, Williams 20, Şerife Alperi Onar 5, Meltem Avcı 4
Periyotlar: 1.Periyot: 21-20 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 16-30 (OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 22-15 (Bellona Kayseri basketbol lehine) 4.Periyot: 21-14 (Bellona Kayseri basketbol lehine)
5 Faul alan: Meltem Avcı (OGM Ormanspor)
Devre: 37-50 (OGM Ormanspor)