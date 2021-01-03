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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 80-75 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-75 mağlup etti.


Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 38-34 tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek salondan 5 sayı farkla galip ayrıldı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek


Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisagde (5), Melis Gülcan (14), Ayşegül Günay Aladağ (10), Gülse Uğur, Mikiah Harrigan (4), Kalani Brown (18), Esra Ural Topuz, Tyasha Harrisx (29)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jordin Elizabeth Canada (28), İdil Türk (10), Kübra İmren Siyahdemir (9), İdal Yavuz, Gizem Başaran (8), Alexis Prince (13), Hind Abdelkader (7)


Periyotlar: 1.Periyot: 12-16 (Hatay Büyükşehir lehine) Devre: 38-34 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 69-54 (Bellona Kayseri lehine)


5 Faul Alanlar: Kübra İmren Siyahdemir, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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