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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 83-65 mağlup oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 83-65 mağlup oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 5. haftasında evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada Melikgazi Kayseri Basketbol rakibine 83-65'lük sonuçla kaybetti.


Salon: Kayseri Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Şahin, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk


Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (21), Sevgi Tonguç (2), Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Eylül Minez (2), Nisa Yalçın, Mısra Albayrak (3), Keyona Hayes (18), Şuğranur Hatice Sönmez (16), Feray Dalkılıç (1)


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın (6), Gamze Takmaz (9), Özge Özışık (5), Gökşen Fitik (13), Sinem Ataş (11), Kuanitra Holingsvorth (4), Temitope Fagbenle (16), Dejuana Boner (7), Theresa Jones (12)


Periyotlar:


1.Periyot: 16 - 28 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)


Devre: 26 - 42 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)


3.Periyot: 41- 58 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)

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