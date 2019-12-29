Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşılaştı.
Müsabakayı Galatasaray 21 sayı farkla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (22), Kübra Siyahdemir (10), Luca Ivankovic (12), Ayşegül Günay (7), Beril Albayrak (4), Ann Wauters (4), Gülse Uğur, Klaudia Perisa (2)
Galatasaray: Işıl Alben (9), Bria Hartley (23), Tilbe Şenyürek (7), Sinem Ataş (5), Victoria Macaulay (21), Meltem Yıldızhan (7), Dragana Stankovic (3), Şerife Alperi Onar (2), İnci Güçlü, Sude Yılmaz (3), Mısra Albayrak (2), Funda Nakkaşoğlu
Periyotlar: 1.Periyot: 19-21 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 16-22 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 10-14 (Galatasaray lehine) 4.Periyot: 16-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 35-43 (Galatasaray lehine)