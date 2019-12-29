İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşılaştı.

Müsabakayı Galatasaray 21 sayı farkla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (22), Kübra Siyahdemir (10), Luca Ivankovic (12), Ayşegül Günay (7), Beril Albayrak (4), Ann Wauters (4), Gülse Uğur, Klaudia Perisa (2)


Galatasaray: Işıl Alben (9), Bria Hartley (23), Tilbe Şenyürek (7), Sinem Ataş (5), Victoria Macaulay (21), Meltem Yıldızhan (7), Dragana Stankovic (3), Şerife Alperi Onar (2), İnci Güçlü, Sude Yılmaz (3), Mısra Albayrak (2), Funda Nakkaşoğlu


Periyotlar: 1.Periyot: 19-21 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 16-22 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 10-14 (Galatasaray lehine) 4.Periyot: 16-25 (Galatasaray lehine)


Devre: 35-43 (Galatasaray lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.