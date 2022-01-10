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Türkiye Kadınlar Futbol Ligi

Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın takımı, ligin 4.

haftasında sahasında Samsun İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.


Stat: Sümer Stadı


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan


Kayserispor Kadın Futbol Kulübü: Senem Servet İnci, Alina Nahmadova, Gulanbar Gasimova (Dk.46 Lamia Alizade), Aysun Muradova, Saniye Aslano, Elmas Karakaya, Şehriban Dülek, Mine Yıldız (Dk.90+2 Gizem Çetinkaya) Sona Rahimova, Gülsüm Aygün (Dk.78 Pınar Çeri) Rabi Bhlül Koç (Dk.46 Şeyma Yücel)


İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: Hilal Subay (Dk.29 Zeynep Efsanur Koyun), Gülçin Güloğlu, Nehir Zeytünlü, Arzu Şimşek, Ece İrem Tilbe, Güleser Selvi, Havvanur Balcı, Gamze Ekici, Zeliha Giden (Dk.68 Ceren Özge), Ebru Atıcı, Ayşenur Mercan (Dk.52 Berranur Yurt)


Goller: Gulanbar Gasimova Dk.26, Gülsüm Aygün Dk.43 (Kayserispor Kadın FK) Ebru Atıcı Dk.67 (İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor)

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