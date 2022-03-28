Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi maçında Kayseri Kadın Futbol ile Gaziantep ALGspor karşılaştı.
Müsabakayı konuk ekip 4-0 kazandı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğuzhan Bahçıvan
Kayseri Kadın Futbol: Zeynep Gündoğdu, Alina Mahmadova (Gülşen Dk.90 ?), Sanie Aslano, Aysun Muradova, Sona Rahimova, Birsen Bozdal, Aybüke Aykul (Yağmur Dk.78), Opa Clement, Nafula, Adebesi Dosumu, Şeymanur Gencebay (Canset Dk.87 ?)
Gaziantep ALGspor: Selda Akgöz, Zehra Borazanci, Medine Erkan (Zhala Dk.76), İlayda Civelek (Kristina Dk.65), Eda Karataş, Emine Ecem , Ebru Topçu (Balanga Dk.78), Ruth Kipoyi (Ece Dk.76), Ecem Cömert (Mariem Dk.65), Ferrer Amorim **
Goller: Ecem Cömert (dk.42 ve 64), Ferrer Amorim (dk.57), Balonga Frace (dk.81) (Gaziantep ALGspor)