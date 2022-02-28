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Türkiye Kadınlar Süper Ligi

Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın futbol takımı, ligin 12.

haftasında evinde oynadığı maçta Hakkarigücü'ne 4-0 mağlup oldu.



Stat: Sümer Stadı


Hakemler: Mehmet Altıparmak, Muhammed Emin Çolak, Kadir Çelikbaş


Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet İnci (Melike Çalışkan Dk.46), Alina Nahmadova (Yağmur Ocak Dk.70), İrem Barut, Aysun Muradova, Saniye Aslano, Cansel Yiğit (Mualla Karanfil Dk.46), Elmas Karakaya, Şeyma Yücel (Gülşen Urgun Dk.30), İlayda Karakaya, Sona Rahimova, Rabia Behlül Koç (Elif Hemit Dk.80)


Hakkarigücü: Aytaj Sharifova, Nergiz Hacıyeva, Damla Çoban, Süheyla Çalçınar, Özlem Akkaya, Shokhısta Khojasheva, Chisha Racheal Zulu, Mwanalima Adam Jereko, Diyan Ceyhan (Nursel Özkan Dk.63) Aycan Arda (Hatice Yaşar Dk.75), Alberta Yawo Ahialey


Goller: Damla Çoban (dk.15), Aycan Arda (dk.19), Mwanalima Adam Jereko (dk.40 ve 49) (Hakkarigücü)

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