Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Final maçının hakem triosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler'in yönetmesini kararlaştırdı. Bu maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yasin Kol atandı.

İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi bu sezon 25 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Kayserispor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği, Yarı finalinde Trabzonspor'u 4-2 yendiği maçları yönetirken Antalyaspor'u 2-0 yendiği, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildiği Süper Lig maçlarını yönetmişti. Halil Umut Meler, Sivasspor'un sahasında 2-0 yenildiği Başakşehir maçını yönetmişti.