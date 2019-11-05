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Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları Başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları, düzenlenen törenle başladı.


Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları'nın açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından gerçekleştirildi. Bölgesel müsabakalara 10 erkek ve 7 bayan takımı olmak üzere 17 takım katılıyor. Eleme usulü oynanacak olan karşılaşmalarda bayanlarda şampiyon Perşembe günü, erkeklerde ise Cuma günü oynanacak olan maçlarla belirlenecek.


Şampiyon olan takım ise Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

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