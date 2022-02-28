Türkiye Şampiyonası'ndan Kayseri'ye 2 altın madalya

25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Kütahya'da yapılan İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, başarılarıyla göz doldurdu.

21 ilden 120 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'nda yıldız bayan tekler kategorisinde yarışan sporcu Tellinur Ataş Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu Tellinur Ataş, çift bayanlar kategorisinde de Karaman Ayrancı bölgesinden Makbule Çatalbaş ile rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer sporcu Kübra Erol da, büyük çift bayanlar kategorisinde Ankara Egospor kulübünden İlayda Açıkel ile birlikte altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu Kübra Erol elde ettiği bu sonuç ile 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda milli formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcular ile antrenörleri Abdurrahman Arslan ve Oktay Coşkunca'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.