Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunarak 2019 yılı çalışma programı hakkında bilgi aldılar ve sendika eğitim programları hakkında ise bilgi verdiler.

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Bölge Başkanı Mesut Uçan “Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikasının 18 ay önce Türkiye genelinde kuruldu. Yine bir yıl önce de Kayserimizde faaliyete başladı. Kısa sürede üye sayımız 300 civarında olup, bu büyük bir başarıdır. Üyelerimiz ile Şehrimizde ve belediyeler ile projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle eğitim çalışmalarımızı paylaşmak istiyoruz. Melikgazi Belediyemiz çalışanlarına son derece saygılı bir belediyemiz. Çalışanların alın terleri kurumadan maaş, ikramiye ve her türlü sosyal hakları tam ve zamanında ödüyor. Emeğe saygı duyan bir belediyemiz, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz ”dedi.

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Kayseri Bölgesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını ve sendikanın yıkıcı değil yapıcı üslubunun iş barışını sağladığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulunun ziyaretlerinden son derece memnun kaldık. Özelikle övgün dolu sözleri çalışmalarımıza şevk katacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin yarısına günlük hizmet veriyoruz. Referans belediye olarak anılıyor ve biliniyorsak bunda çalışanlarımızın büyük katkısı vardır. Alın terleri kurumadan her türlü sosyal ve nakdi haklarını tam ve zamanında veriyoruz. Emeğe son derece saygılıyız. Sendika ile beraber ortak çalışmalar ve seminerler düzenliyoruz. Önemli olan iş güvenliği ve barışıdır”