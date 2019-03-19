Türkiye U-15 futbol Şampiyonası'na katılacak olan iki takım belli oldu

İlk iki sırayı alan Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri'yi U-15 Futbol Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

İki grup halinde 19 takımın katılımı ile başlayan Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde yer aldıkları gruplarda ilk 3 sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı. Altı takımın katılımı ile tek devreli lig usülüne göre oynanan Play-Off maçları sonunda Kayseri Atletikspor 13 puan ile ilk sırayı alırken, Kocasinan Şimşekspor ise 10 puan ile ikinci sırayı aldı. Böylece iki takım Kayseri'yi U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etmiş oldu. İki takımın mücadele edeceği grup merkezleri ve tarihler önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.