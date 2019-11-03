Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig

Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor'u set vermeden 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Salon: OSB Teknik Koleji

Hakemler: Ömer Açıcı, Mustafa Hasta

Kayseri OSB Atletikspor: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, HandeAlbayrak (xxx), Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal

Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma Melike

Setler:

1.Set:25-14 (Kayseri OSB Atletikspor)

2.Set:25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)

3.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)