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Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig

Türkiye Voleybol 2.

Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor'u set vermeden 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.


Salon: OSB Teknik Koleji


Hakemler: Ömer Açıcı, Mustafa Hasta


Kayseri OSB Atletikspor: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, HandeAlbayrak (xxx), Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal


Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma Melike


Setler:


1.Set:25-14 (Kayseri OSB Atletikspor)


2.Set:25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)


3.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)

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