Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig

Türkiye Voleybol 2.
Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor'u set vermeden 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Salon: OSB Teknik Koleji
Hakemler: Ömer Açıcı, Mustafa Hasta
Kayseri OSB Atletikspor: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, HandeAlbayrak (xxx), Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal
Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma Melike
Setler:
1.Set:25-14 (Kayseri OSB Atletikspor)
2.Set:25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)
3.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)