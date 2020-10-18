İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Lig 2.Hafta

Türkiye Voleybol Erkekler 1.

Lig 3.Grup ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Ankara Maliye İhtisasspor'a 3-1 mağlup oldu. Melikgazi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, konuk ekip Maliye İhtisas ise 2'de 2 yaptı.


Spor Salonu: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Demir


Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, iğit Korkut, İsa Aydoğdu, Mustafa Atakan Ayan, Berk Seray Söylemez, Ali Shahbazı, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Görkem Özgür Uçar, Mehmetcan Ağırbaş


Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş, BEktaş Çiçek, Mert Mer, Enver Atcı, Mert Erkut Burunsuz, Ahmetcan Karamete, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Taner Akgün, Berkalp Kılıç


Setler: 22-25 (Maliye İhtisas),23-25 (Maliye İhtisas), 25-17 (Melikgazi Belediyespor) 21-25 (Maliye İhtisas)


Süre: 1 saat 51 dakika

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.