T?rkiye Voleybol Kad?nlar 2.Ligi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol tak?m? ligin 7.
haftas?nda sahas?nda ve taraftar? ?n?nde oynad??? ma?ta Hatay Voleybol'u set vermeden 3-0 ma?lup etti.
T?rkiye Voleybol Kad?nlar 2.Lig 6.Grupta liderlik koltu?unda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin ad?mlarla devam ediyor.
Ligin 7.haftas?nda sahas?nda konuk etti?i rakibi Hatay voleybol tak?m? ilk sette 25-19, ikinci sette 25-13 ve ???nc? sette 25-11 ma?lup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ?ampiyonlu?a do?ru ilerliyor.