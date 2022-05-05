Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor

Etabı yarın gerçekleştirilecek açılış programı ile başlayacak.

6-7-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışlarda Ali Dağı'ndan atlayan sporcular, Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki hedefe odaklanacak. Talas Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek şampiyonaya yurt çapından çok sayıda sporcu katılacak.

Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki açılış programı saat 10.00'da başlayacak ve ardından ilk gün yarışları gerçekleştirilecek.