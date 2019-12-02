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“Türkiye Yeniden Büyüme Dönemine Girdi”

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2019 yılının 3.

Çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.


2019 yılı 3. çeyreğindeki yüzde 0,9'luk büyümenin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Başkan Büyüksimitci, “Üç çeyrektir küçülen Türkiye ekonomisi beklentiler doğrultusunda yeniden büyüme dönemine girdi. Önemli olan bundan sonraki süreçte büyümenin sürdürülebilir olmasıdır” dedi.


2020 yılının yeniden büyüme yılı olacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bundan sonraki hedefimiz üretime dayalı nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hızını yakalamak. Üretime dayalı büyüme yatırımları ve istihdamı da artıracaktır. Özellikle dördüncü çeyrekte toparlanmanın daha güçlü olacağını görüyoruz. 2020 yılı Türkiye'nin yeniden büyüme yılı olacak” diye konuştu.

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