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Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Kayseri'de yapıldı

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası’nın 5.

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı Bünyan'da yapıldı.



Bünyan ilçesinde yapılan Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nın 5. Etabı gerçekleştirildi. Startını Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Merve Ertekin ile Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in verdiği şampiyonada, 48 sporcu dereceye girmek için ter döktü.


Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar da, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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