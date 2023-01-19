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“Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman Vizyonu” Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin talimatlarıyla “Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman Vizyonu” konulu toplantı Kayseri’de yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin talimatlarıyla “Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman Vizyonu” konulu toplantı Kayseri'de yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanı Danışmanları Prof. Dr. Selahattin Çınar ve Zeliha Sönmez'in katılımı ile Kayseri'de gerçekleşen toplantıya, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bakanlığa bağlı kurumların yönetici ve temsilcileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube ve İlçe Müdürleri katıldı. Toplantı da, Prof. Dr. Selahattin Çınar ve Zeliha Sönmez tarafından, Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman Vizyonu ile ilgili projelerin tanıtımı yapılarak, vizyon hedefler anlatıldı.


Sunumun ardından sorular Bakan Danışmanları tarafından değerlendirilerek, talepler görüşüldü.

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