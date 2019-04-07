Türkiye'de 2. Ürtiker Mükemmellik (UCARE) Sertifikasına Kayseri Şehir Hastanesi Aday

Bu konuda dünyaca ünlü Almanya Berlin Charite Üniversitesinden Prof. Dr. Marcus Maurer Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi.

Modern tıbbın sunduğu imkanlar dahilinde Kayseri ve çevre illerden gelen hastalara hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ürtiker Referans ve Mükemmellik Merkezi (UCARE) Kapsamlı Sertifikasyonu ile sağlık turizmine klinik araştırmalar ile katma değer sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet vermeye devam edecek.

Bu sertifikasyon sürecinin önemli ayağı olan Berlin Charite Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Departmanından Prof. Dr. Marcus Maurer'in Kayseri Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği ziyareti 27 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti.

Berlin Charite Üniversitesinden Prof. Marcus Maurer yaptığı açıklamada Kayseri'ye gelme nedeninin meslektaşlarımla birlikte bilgi alışverişi yapmak ve esas önemlisi Kayseri Şehir Hastanesi'nin UCARE Sertifikasyonu aşamasındaki çalışmalarını düzenlemek olduğunu belirterek; “UCARE uluslararası bir sertifikasyon. Almanya haricinde Brezilya, Kanada ve diğer Avrupa ülkelerinde de var. Kayseri bu sertifikasyonu tamamlarsa Türkiye'de ikinci; Kayseri'de ilk olacak.

UCARE ne demek? Kronik Ürtiker çok fazla ve sık görülen hastaların yaşam kalitesini etkileyen çok ciddi bir hastalık. Ürtikerin doğru tanısını yapmak tedavilerini geliştirmek ve hastaları bu sıkıntılarından kurtarmak için UCARE sertifikasyon programları yapıyoruz. Aynı zamanda hastaların bulgularını araştırarak yeni ilaçlar ve yeni tedaviler ile daha iyi tedavi olmasını sağlıyoruz. UCARE'in böyle bir misyonu da var. Hem hasta tedavisi hem de araştırma merkezi olma açısından önemli bir merkez. UCARE sertifikasyonu için özellikle ben geldim. Başka arkadaşlarım da var bu sertifikasyon için ama ben özellikle Kayseri'ye gelmek istedim. Çünkü Kayseri önem verdiğim bir merkez, beraber çok işler yaptık, beraber araştırma makaleleri yazdık. Bu bölümden arkadaşlarımız Charite Üniversitesine ziyaretlere geldiler. Charite'de çalışmaları bizzat yaptığımız arkadaşlar oldu. Onun için de özellikle Kayseri'ye gelerek arkadaşlarımı burada ziyaret etmek istedim” dedi.

Berlin Charite Üniversitesine ilk ziyaretlerini 2 yıl önce yaptıklarını belirten Kayseri Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Kemal Özyurt; “Almanya ziyaretimizde 3 günlük güzel verimli bir çalışma yaptık. Kliniklerin genel işleyişini anladık. Sonrasında bizim bölümümüzden Uzm. Dr. Ragıp Ertaş gitti ve orada 3 ay boyunca bilimsel çalışmalar yaptı. Çalışmaları makale olarak da yayımlandı. Halende ortak çalışmalarımız devam ediyor. Aslında sadece ürtiker değil Psoriasis (sedef hastalığı) hakkında da çalışmalarımız var. Kendilerinden çok şeyler öğreniyoruz. Bizi bilimsel anlamda destekliyorlar. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ziyarette değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Marcus Maurer Kayseri Şehir Hastanesi Dermotoloji Kliniğinin Ürtiker Referans ve Mükemmellik Merkezleri (UCARE) Kapsamlı Sertifikasyonu müracaatının olumlu sonuçlandığını belirtti.