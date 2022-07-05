Türkiye'de bir ilk; “Çarşı Melikgazi” Kayseri'ye değer katacak

Kayseri ve Melikgazi'ye değer katacak bir projeye imza atan Melikgazi Belediyesi “Çarşı Melikgazi” projesinin 7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 3'te temel atma törenini gerçekleştirecek.

7 gün açık olacak Çarşı Melikgazi hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kızılırmak Caddesi üzerinde temelini atacağımız 7.000 metrekare alanda çalışması başlayan Çarşı Melikgazi projemizin inşaat alanındayız. Burada hummalı bir çalışma var. Bu projemiz Kayseri'ye ve Melikgazi'ye değer katacak bir çalışma. 07 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te temelini atıyoruz. İçerisinde meyve sebze ürünlerinin, et balık ürünlerinin, baharatçı, çiçekçi, pastanenin olduğu, esnaflara büyük destek olacak bir proje bu. Burayı belediye olarak biz çalıştırmayacağız esnaflar çalıştıracak, biz hazırlıyoruz. Kapalı çok şık bir mekân. Büyük bir ihtiyacı çözdüğümüz gibi bu alanı da iyi bir şekilde değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Şehre değer katacak projeler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “İnşallah burayı 1, 1,5 yıl içerisinde tamamlayarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin Türkiye'de benzeri yok. İrlanda'da, Barcelona'da, Macaristan Budapeşte'te örnekleri var. Dolayısıyla Kayseri'ye de Barcelona'da, Budapeşte gibi yerlerde olan güzel bir ticari ve sosyal mekânı kazandırıyoruz. Bu çarşımız 7 gün açık olacak. Cenab-ı Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İki katlı olarak inşa edeceğimiz proje beni çok heyecanlandıran bir iş. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.