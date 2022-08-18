Türkiye'de bir ilk: Yatak üretiminde kalifiye eleman yetiştirilecek

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı ve ORAN Kalkınma Ajansının katkılarıyla yatak üretiminde kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurulacak tesis Türkiye'de ilk olacak. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Eğitim müfredatı içerisinde yatak imalatı yapan bir okul bulunmamaktadır. Türkiye'de bir ilk olacak. Öğrencilerimiz vasıfsız olarak girdikleri okuldan vasıflı bir eleman olarak çıkacak” dedi.

Kayseri'de mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) çerçevesinde 2 milyon 582 bin TL'lik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmayla yatak üretiminde kalifiyeli eleman sayısını artırmak ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor. Gerçekleştirilecek projenin Türkiye'de ilk olacağını söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Bugün bu projenin hazırlanma aşamasına girdik. Yaklaşık 2 milyon 582 bin TL bütçeye sahip olan bu projemizin yüzde 70'i Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız tarafından karşılanmış olup, yüzde 30'u ise Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Dünyada mobilya üretiminin yüzde 2'sini Türkiye karşılamaktadır. Türkiye'deki mobilya üretiminin yarısından fazlası ise Kayseri ilimizde üretilmektedir. Türkiye genelinde kurulu olan en büyük 20 mobilya firmasının 11'i ise Kayseri ilimizdedir. Günümüzde yatak imalatı yapan firmalarımız mobilya sektörünün yüzde 17'sini teşkil etmektedir. Bu firmaların birçoğu fabrikasyon seri üretim yapan ihracata dönük firmalarımızdır. Şu an için Türkiye'de meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim müfredatı içerisinde yatak imalatı yapan bir okul bulunmamaktadır. Yani bizim yapacağımız bu işlem Türkiye'de bir ilk olacak. Bu durumda yatak üretiminde lider olan ilimiz için kalifiyeli eleman sıkıntısı oluşmaktadır. Çünkü kaynak sektöründe ve birçok sektörde meslek liselerimiz kalifiye eleman yetiştirirken, yatak sektöründe herhangi bir eleman yetiştirme çalışmamız yok. O yüzden bu uygulama Türkiye'de ilk olması hasebiyle çok önemli bir projedir” diye konuştu.

Öğrencilerin vasıfsız girdikleri okuldan vasıf kazanarak çıkacaklarını ifade eden Teltik, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Serbest Bölge'de yatak imalatı firması işletmelerinde kapasite artırımına gitmeyi planlamaktalar ancak bu kapasite artırımıyla ilgili kalifiye eleman sıkıntısı olduğundan dolayı böyle bir proje yapılmasına karar verdik. Biz bu projede Tekstil METEM Lisemizde yatak üretim hattı ve kapitone üretim hattı kuracağız. Bu Türkiye'de bir ilk olması açısından çok önemli. Endüstriyel otomasyon ve tekstil alanındaki öğrencilerimiz yatak üretim hattında uygulamalı olarak bu işi öğrenecekler. Öğrencilerimiz vasıfsız olarak girdikleri okuldan vasıflı bir eleman olarak çıkacak. Nerdeyse istihdam garantili bir proje oluyor. Bu projenin hazırlanması Türkiye için çok önemliydi. Türkiye'den birkaç okul yatak sektörü için çalışmaktaydı ama ipi biz göğüsledik. Kayseri'mize bir ilki kazandırdık. İnşallah birkaç sene sonra burada üretimleri duyacağız. Meslek lisemizde şu kadar yatak üretildi sözlerini duyacağız. Üretmiş olduğumuz bu yatakları da biz kendi ekonomimize kazandıracağız. Biz okulumuzda üretmiş olduğumuz yataklarımızı döner sermaye çerçevesinde kendi yurtlarımıza, öğretmenevlerimize veya başka otellere, konaklama tesislerine satarak, döner sermayeden de kar elde ederek, bu üretimde çalışan öğretmen ve öğrencilerimize de kaynak sağlayacak. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, meslek liselerinin nitelikli çalışmalarına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, “Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzalayacağımız proje ile Germir'de bulunan Tekstil Meslek Lisemizde bir yatak üretim hattı kuracağız. Projenin amacı, genç istihdam çerçevesinde bir istihdam merkezi oluşturmaktır. Biliyorsunuz meslek liselerinin genel amacı imalat sanayisine yetişmiş eleman kazandırmaktır. Bu anlamda meslek lisemizin devam eden nitelikli çalışmasına biz de bir katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerin üretim firmalarına girmeden önce bütün üretim metotlarını nitelikli ve kaliteli bir şekilde öğrenerek girmeleri en büyük arzumuz. Bu anlamda proje gerçekten genç istihdama çok güzel katkıda bulunacak. İnşallah hat kurulduktan sonra ilk yıl içerisinde en az 100 gencimizin firmalarda çalışmasını bekliyoruz. Toplam projenin çıktısı olarak bu 100 istihdamın dışında önemli bir katkı da yatak üretim sektörüne olacak ki özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın ihtiyacı olan yataklar okulumuzun bu hattında üretilecek ve diğer illerimizdeki yatak ihtiyaçları da okulumuzun üretim hattından çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Teltik ile ORAN Genel Sekreteri Kilci protokolü imzaladı.