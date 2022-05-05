Türkiye'de ilk; çocuk mahkumlara trafik eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Türkiye'de ilk olarak çocuk mahkumlara trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla trafik kuralları konusunda bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.7'den 70'e trafik bilincini artırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan hükümlü ve tutukluların sosyal yaşamlarında trafik kuralları ile bilinçlenmelerini sağlamak için trafik eğitimi verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların, vatandaşlarında desteği ile devam ettirileceği belirtildi.