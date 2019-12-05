Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim personeline ilk yardım eğitimi sertifikası

Türkiye'de Milli Eğitim çalışanlarının ilk defa ilk yardım sertifikası aldığı törende konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Ekinci, çocukların yanında onların güvenliği ile ilgilenecek personeller bulunacağını söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sertifika törenine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şener Selim ve Milli Eğitim personeli katıldı. Yaralanmalarda ilk dakikaların çok önemli olduğunu ve bu yüzden eğitimleri önemsediklerini söyleyen Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilk yardım eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün burada Şerife Bacı İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin vermiş olduğu eğitimle birlikte 109 katılımcımızın sertifikasını takdim etmiş olacağız. Burada bizim önemsediğimiz nokta şu; il içinde acil bir durumda ambulansın ulaşım süresi yaklaşık 5 buçuk dakika ancak bu ilk 5 buçuk dakikada etrafta ilk yardımı bilen kişilerin ilk müdahaleyi yapmasını istiyoruz. Çünkü beynin oksijensiz kalmasında saniyeler ve dakikalar önemli. Bunun için ilk yardım eğitimini önemsiyoruz. Diğer kurumlarla birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz. Daha önce Diyanet İşleri ile Kur'an kursu öğreticilerine yönelik eğitimlerimiz olmuştu ve Milli Eğitimle devam ediyoruz. Diğer kurumlarımızla da bu programlarımız devam ediyor. İstediğimiz şu, olay mahallinde acil bir pozisyon oluştuğunda ilk yardımı bilen kişilerin doğru müdahale etmesi ve doğru yönlendirerek, ambulans gelene kadar da doğru bir şekilde uygulama yapması. Hayatta bir lazım olur tam lazım olur diyoruz ve kurumlarımızla birlikteliğimiz devam edecek” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Ekinci ise, okuldaki öğrencilerin can sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu ve eğitimlerin büyük önem arz ettiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın en değerli varlığı çocuklarımız ve bize emanetler. Bize emanet edilen çocuklarımızın güvenlikleri de öncelikli gelen, önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi. Bu konuda okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize mümkün olduğu kadar bilgilendirmek ve özellikle ilk yardım becerilerini arttırmak istiyoruz. Bu eğitim sonucunda 109 arkadaşımız, il sağlık müdürlüğümüzün verdiği seminerler ve eğitimler neticesinde ilk yardım kursu sertifikalarını kendilerine takdim edeceğiz. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğu anda da orada ilk yardım eğitimi almış birisinin bulunması, kaza ve ya başka bir durum yaşayan insanların canını kurtaracaktır. Dolayısıyla bu çalışmalardan dolayı bize destek veren Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz.”

Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan ilk yardım eğitim kursiyeri Rabia Özvarinli gördükleri eğitimlerle ilgili olarak, “Eğitimde bir olay anında ilk yardım konusunda yapabileceğimiz şeyleri öğrendik. Sadece teori olarak değil, uygulamalı olarak bunları gördük ve çok yoğun bir eğitimdi. Mankenler ve arkadaşlarımız üzerinde birçok konuda uygulamalar yaptık. Faydası da oldu bizlere. Geçen hafta sonu bir kaza ile karşılaştık ve orada yaralı bulunan bir hamile kadın vardı. Ben bu eğitimler sayesinde oluşan bir özgüvenle ben ilk yardımcıyım diye gidip müdahale ettim. Biz yapacaklarımızı bu eğitimde öğrendik ve ben başarılı buluyorum aldığım eğitimi” dedi.

Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecisi kursiyer Adem Doğan ise, eğitimleri faydalı bulduklarını söyleyerek, ülkede herkesin bu eğitimleri alması gerektiğini ve bu bilgilerin gerekli olduğunu söyledi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.