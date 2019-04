Türkiye'de İslam Bilimleri Alanında Eğitim Gören Kazakistanlı Öğrenciler ERÜ'de Buluştu

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 'Türkiye'de İslam Bilimleri Alanında Eğitim Gören Kazakistanlı Öğrenciler Buluşması' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sapabekuly, Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Sapabekuly, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Nauryzbay Taganuly, Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vakıf Derneği Başkanı Kairat Azimov, Diyanet Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasında Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, dernek hakkında bilgiler verdi. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise konuşmasında, Diyanet Vakfı'nın burslusu olarak İslami İlimler alanında eğitim gören Türkiye'de 189 öğrencinin olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Erciyes Üniversitesi olarak Kazakistanlı öğrenciler buluşmasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Prof. Dr. İlkay, “Türkiye İslam Bilimlerinde eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler buluşması Türkiye'nin farklı şehirlerinde İslam Bilimlerinde eğitim gören Kazakistanlı öğrencileri buluşturmayı ve tanışmayı sağalmayı amaçlamıştır. Biz Erciyes Üniversitesi olarak bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi kültürel bağlar, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından ilişkilerimizin süratle gelişmesini sağlamıştır Bu ilişki eğitim alanında da oldukça güçlüdür. Bugün Türkiye'de İslam Bilimleri alanında eğitim görmekte olan Kazakistanlı öğrencilerin ilk buluşmaları üniversitemizde gerçekleştirilmektedir. Son 20 yılda Türkiye'de İslam Bilimleri alanında eğitim gören Kazakistanlı öğrenci sayısı bini geçmiştir. Fakat öğrenciler bugüne kadar bir araya getirilip tanıştırılmamış ve sorunları tartışılmamıştır. Eldeki verilere göre şuanda Türkiye'nin 12 şehrinde 300'den fazla Kazakistanlı öğrenci İslam İlimleri alanında eğitim almaktadır. Kazakistanlı öğrenciler bu alanda genel olarak İmam Hatip Liselerinde, Üniversitelerde ve Diyanet İhtisas Merkezlerinde eğitim görmektedirler” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sapabekuly, Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin önemine değindi.

Etkinliğin son konuşmacısı Vali Şehmus Günaydın da, “Dost, kardeş ve akraba olan Kazakistan'la her alanda ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmak için büyük çaba ve gayret içerisindeyiz. Eğitim alanında, kültür alanında, ekonomide, turizmde bu ilişkilerin daha üst noktalara taşınması için her iki ülkede de farklı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların ortak amacı, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerle her alanda her iki ülkenin de daha kazançlı çıkması, daha da güçlenmesi ve uluslararası rekabette de elinin güçlenmesi için kendilerine imkan tanınması, fırsat tanınmasıdır. Bu nedenle biz bu organizasyonları önemsiyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konuklara plaket takdim edildi.