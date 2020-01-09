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Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan “Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilecek.

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan “Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilecek.


Melek Yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.


Girişimcilik ekosisteminin canlanması adına önemli birlikteliklere zemin oluşturacak Summit Erciyes etkinlik programına www.summiterciyes.com adresinden ulaşılabilir.

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