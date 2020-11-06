Türkiye'nin çilek fidesi Kayseri'den

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ile birlikte Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde bulunan çilek fidesi üretim firmasına ait fide üretim parsellerini gezdi.

Çilek fidesi denildiğinde akla Kayseri'nin geldiğini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada yaptığı açıklamada; "İlimizdeki çilek fidesi üretim değerlerinin son yıllarda artarak devam ettiği görülmektedir. Ülkemizin tamamında üretilen çilek fidesinin 2014 yılında yüzde 25'i Kayseri'de üretilirken bu oran giderek artmış olup, 2016 yılında yüzde 47, 2018 yılında yüzde 56 ve 2019 yılında yüzde 30 oranına ulaşmıştır. Yani Türkiye'de üretilen iki çilek fidesinden biri Kayseri'de üretilmektedir. Bunun nedenlerine baktığımızda, ülkemizde patates siğili ve nematod görülen alanların artması sonucu Nevşehir ilinde üretim yapan bazı firmaların patojenlerce temiz üretim alanları bulmak amacıyla çilek fidesi üretimlerini ilimize kaydırmış olmaları önemli bir etkendir. Bu yüzden çilek fidesi üretimi ve pazarlaması yapan 3 büyük üretici firma çilek fidesi üretiminde ilimizi tercih etmektedirler. Ayrıca ilimiz Develi ilçesinde bulunan tüflü topraklar fideler için doğal köklendirme ortamı sunmakta, bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte, bol saçak kök yapmaktadır. Toprağın hafif yapısından dolayı her zaman tarlaya girilebilmekte yağmurlardan sonra ve sulamadan sonra tarlada çalışmak mümkün olmakta, sökümde çamur oluşmadığı için söküm makinasının çalışmasında her hangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır” dedi.

Develi ilçesinde 2019 yılında yapılan fide-fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesi sertifikalandırılmış olup, ülke genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'sini üreten Kayseri, bunların çoğunluğunu ülkemizin birçok bölgesine satarken bir kısmını da Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gibi ülkelere ihraç etmektedir.