Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbülpınarı Mevkii'nde 110 bin metrekarelik alana yapılan ve Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan kurban satış ve kesim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç'ta bulunan 40 bin metrekarelik kurban satış ve kesim alanını, vatandaşların bayramı daha rahat geçirebilmeleri için Erkilet Bülbülpınarı Mevkii'ne taşıdı. 110 bin metrekarelik alana kurulan tesiste, 250 adet kurban satış alanı, 3 büyükbaş hayvan kesim alanı, 2 küçükbaş hayvan kesim alanı, bekleme, seyir alanı ve bin 200 araçlık otoparkta bulunuyor. Bayramın 1 ve 2'inci günlerinde 500 büyükbaş hayvanın kesileceği tesiste, korona virüs kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerde üst seviyede

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, “Kocasinan Belediyesi olarak 2014 yılından beri Oymaağaç bölgesinde bu hizmeti sunmaktayız. Oradaki kurban satış ve kesim noktamız yaklaşık 40 bin metrekareden oluşan bir alandı. Başkanımızın talimat ve direktifleri, destekleri ile oradaki kesim satış noktamızı oranın 3 katın büyüklüğündeki Bülbülpınarı'ndaki alana taşımış bulunmaktayız. Kurban satış ve kesim noktamızı 1.5 aydır burada çalışan tüm ekiplerin gayretiyle bu hale getirdik. Kurban ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza bayramın 1 ve 2'inci gününde yaklaşık 280 çalışanımızla birlikte korona virüs kuralları çerçevesinde güzel bir hizmet sunmak için gayret göstermekteyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz de; pandemi kurallarına dikkat etmeleridir. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzur, sağlık ve mutluluk içerisinde yerine getirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Herdem, “Bülbülpınar kurban satış ve kesim noktamız yaklaşık 110 metrekarelik alana kurulmuştur. Bu özelliği ile Türkiye'nin en büyük kurban satış ve kesim noktalarından biridir. Burada 250 adet kurban satış noktası, 3 tane büyükbaş hayvan kesim ünitesi, 2 tane küçükbaş hayvan kesim noktası, bin 200 araçlık otoparkımız, bekleme ve seyir alanlarıyla birlikte burası en büyük kurban satış ve kesim alanlarından birisidir. Burada bayramın ilk ve ikinci günü olmak üzere 500 büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirilecek. Büyükbaş hayvanımız kesim ünitesine geldiği zaman yaklaşık 4 dakikada kesiliyor, yüzülüyor ve 4 parçaya ayrılıp vatandaşımıza teslim ediliyor” dedi.