Türkiye'nin En Hızlısı Bölge Finali Sona Erdi

Türkiye'de atletizm alanında çocuklara yönelik olarak düzenlenen “Türkiye'nin En Hızlısı” yarışmalarının Bölge finalleri İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan yarışlarla tamamlandı.

İlköğretim çağındaki çocukların sporla tanışmasını ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek sporcuların yetişmesini amaçlayan “Türkiye'nin En Hızlısı” Yarışmalarının bölge finalleri oldukça heyecanlı geçti.

Kayseri, Amasya, Nevşehir, Tokat, Sivas, Kırşehir illerinden 2005 - 2009 doğumlu yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı bölge finalleri çok çekişmeli geçti.

28 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde yarışabilmek için yapılan mücadele görülmeye değerdi.

Yarışlar sonunda derece giren sporculara madalyaları çeşitli oyuncaklar takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik ederek katılacakları Türkiye Finallerinde başarılar diledi ve il dışından gelen spor kafilelerinin illerine sağ salim dönmeleri temennisinde bulundu.