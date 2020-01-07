Türkiye'nin En Kapsamlı Fidanlığı Kocasinan'da

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 269 türde 125 bin 284 çeşit bitki ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde barındırıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştıklarını söyledi.

Oruç Reis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen çeşitli bitkileri yakından inceledi. Daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan'ı dünya standartların üzerine çıkardıklarını hatırlatarak, “Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruç Reis, Gömeç ve Erkilet bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan fidanlıklar; toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, 41 türde 12-15 yaş arası 85 bin 804 adet ağaç, 21 türde 7 bin 119 adet çalı türü bitki, 7 türde 30 bin 361 adet tıbbi ve aromatik bitki, 200 türde 2 bin adet iç mekan çiçek olmak üzere 269 türde toplam 125 bin 284 çeşit bitki bulunmaktadır. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Bahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha modern, daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.