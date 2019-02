Türkiye'nin ISO 9001 Kalite Hizmet Belgesi'ne sahip tek kayak merkezi Erciyes

Türkiye'nin ISO 9001 Kalite Hizmet Belgesi'ne sahip tek kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşların güvenle kayak yapabilmeleri için 25 kişilik ekip sürekli pistlerde devriye atarken, olumsuzluk yaşanmaması için de son teknolojiyle önlemler alınıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşların güvenle kayak yapabilmeleri için tüm imkanlar seferber edildi. Pistlerin işaretlenmeleri, yön levhalarının bulunması gibi birçok konuda önlem alan yetkililer, kurulan 25 kişilik pist güvenliği ekibi ile pistlerdeki güvenliği sağlıyor. Pist hareketliliğini sağlamak için çok ekstra tedbirler alındığını ifade eden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes Dağı'nda sadece 25 arkadaşımız pistlerde devriye yaparak gelen misafirlerimizin herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını kontrol ediyorlar. İşaretleme ve tabelaları denetliyorlar ve gerekli yerlere işaretlemeyi yapıyorlar. Ayrıyeten düşen veya yardıma ihtiyacı olan olursa misafirlerimizi gerekirse sedyeyle ilk yardım odasına ulaştırıyorlar. Dolayısıyla çok yönlü bir faaliyet üstleniyoruz. Bu özelliklerinden dolayı da Erciyes ISO 9001 Kalite Hizmet Belgesi'ne layık görüldü. Çok şükür Türkiye'nin tek ISO 9001 Kalite Hizmet Belgesi'ne sahip tek kayak merkezi olarak duyuldu. Bütün bu unsurlar insanların Erciyes'e gelmesi için önemli sebepler teşkil ediyor" dedi.

"Ekiplerimiz halatlarla vatandaşlara ulaşıp güvenli şekilde tahliye etme eğitimine sahip"

Teleferiklerde son teknolojiyi kullandıklarını, olası bir olumsuzlukta ekiplerin halatlarla misafirlere ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etme eğitimine sahip olduğunu aktaran Cıngı, "Bizim altyapımız dünyanın bu sektörde gelmiş olduğu en son teknolojiyi kullanıyor. Teleferiklerimizin çoğu kapalı kabin gondol, çift hızlı, rüzgar kılıcı sistemleriyle tekiz edilmiş durumda. Dolayısıyla gayet muhteşem tesisler. Hepsinin herhangi bir arızada dizel motorla ayrıyeten insanları tahliye etmek gibi özellikleri var. Bunun yanında bütün imkanlar tükendiğinde, çaresiz kalındığında her zaman B, C, D planlarımız var. Bahsetmiş olduğum pist güvenlikteki arkadaşlarımız aynı zamanda misafirlerimize halatlar üzerinden ulaşıp sandalye veya gondolla aşağıya indirme eğitimini de almış durumdalar. Bu konuda yetişmiş bir kadroya sahibiz. Sürekli olarak tatbikatlarla da kendimizi güncelliyoruz. Birçok kayak merkezine de bu eğitimi veriyoruz. Çünkü dağ ve kış şartlarında çok zor şartlarda işletmecilik yapıyoruz. Her türlü şartlara hazır olmak için gayret gösteriyoruz. Teleferiklerin bozulması, arızalanması, elektrik kesintisi, hava muhalefeti Erciyes gibi bütün dağlarda çok muhtemel riskler. Dünyanın en gelişmiş kayak merkezlerinde de meydana geliyor. Ama önemli olan nasıl yönetilmesi gerektiği. Biz de bu konuda tedbirliyiz ve 25 arkadaşımız halatlar üzerinden misafirlerimize ulaşıp onların güvenli bir şekilde tahliye etme eğitimine sahipler. Allah lazım etmesin, en kötü şartlarda dahi vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarmadan gereğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada kask takmanın mecburi olduğu tek kayak merkezi Erciyes

Pistlerde kayak yaparken kask takılmasının mecburi olduğunu, bu uygulamanın da dünya üzerinde sadece Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldığını söyleyen Cıngı, "Erciyes Dağı'nda önemli risklerin olduğunu söyledik ama bu riskleri yönetmek önemli. Mesela dünyada kask takmanın mecburi olduğu tek kayak merkezi Erciyes. Erciyes'te bütün kayakçılarımız mecburi olarak kasklarını takıyorlar. Çünkü zaman zaman söylemler olsa dahi biz kayakçıların risklerini çok iyi biliyoruz. Bir iki sefer kayağa çıkan insanların tahmin edemeyeceği riskler oluşabiliyor. O yüzden de o riski yönetmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da bedelle yapılan ilk yardım hizmeti ücretsiz"

Vatandaşların Avrupa'da ücretle yapılan ilk yardım hizmetine Erciyes Kayak Merkezi'nde ücretsiz ulaşabildiğinin altını çizen Murat Cahid Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer husus, pist güvenlik ekibimiz pist üzerinde yaralanan veya zarar gören misafirlerimize bedelsiz hizmet veriyor. Özellikle Avrupa'daki kayak merkezlerinde bunlar bedellidir. İlk yardım isterseniz 50, 100, 150 euro bedel ödersiniz. Biz burada bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu hizmeti sunuyoruz. Bir de işaretleme, tabelalarımız, insanları yönlendirmelere itina ediyoruz. Fakat her şeye rağmen pist dışında kayanlar, fazla adrenalin yaşamak için bol kara giren vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Onlar da kendi sağlıkları açısından yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü dağın her yerinde bizim hizmet üretmemiz mümkün değil. Biz sadece kayak pistlerinden sorumluyuz. Herkes lütfen pist dışına çıkmadan, arkadaşlarımızın sabahlara kadar hazırlamış olduğu pistlerde kayarlarsa hem kendi hem diğer misafirlerimizin sağlığı açısından çok daha faydalı bir iş yapmış olurlar."