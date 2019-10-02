Türkiye'ye saz çalmayı internet üzerinden öğretiyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde saz eğitmeni olan ve düğünlerde saz çalan Ali Yıldız, saz çalmayı öğrenmek isteyenlere Youtube'da açtığı kanal üzerinden ders veriyor. Ali Yıldız'ın yayınladığı eğitim videosu 2 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Saz eğitimi vererek ve düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan Ali Yıldız, "Müzik üzerinde bütün faaliyetlerde bulunmaya çalışıyorum" dedi. Şehir dışındaki tanıdıklarının saz çalmayı öğrenmek istediklerini ve yardımcı olabilmek için youtube üzerinden kanal açarak eğitim videosu paylaştığını anlatan Ali Yıldız, "Türkiye'nin farklı şehirlerindeki insanlara sesimizi duyurmaya çalıştık. Tabi bu videonun bu derecelere geleceğini hiç bilmiyorduk. İnsanlar sazını duvara asmasın, sazına küsmesin, sazıyla dertleşsin amacıyla en kolay saz yani sıfırdan başlayanlara ve bu işe emek harcayacak, gönüllü olacak kişilere saz öğretme amacıyla video yayınladık" diye konuştu.

"Tabi video çok talep gördü izlenmesi 2 milyonu aştı" diyen Ali Yıldız, "Çok fazla yorum geldi, bizde 1,2,3,4,5 derken 100'ün üzerinde video yayınladık kolaydan zora doğru. Bu arada görme engelli veya spastik özürlü öğrencilerimiz oldu onları eğittik. Onlardan hayır duaları aldık. Bu da bizi mutlu ve motive etti. Bizde bu işe devam ettik. Şu ana kadar tahminim 200 kadar kısa sap, uzun sap, ney dersleri ve ritim dersleri videoları attık. Buradaki amacımızda sesimizi duyurmak. Herkes Türk kültürünü tanısın sazı, bağlamayı tanısın, sazına küsmesin. Evlerine süs diye aldıkları sazları bizim verdiğimiz derslerle öğreniyorlar, öğrendiklerinde de bize video atıyorlar, buda bizi mutlu ediyor" ifadesinde bulundu.

Youtube üzerinden açtığı kanalda 70 bin abonesinin bulunduğunu söyleyen Ali Yıldız, "Abone sayım 100 bin olduğu zaman Develi ilçesinin ilk youtuberı olacağım" dedi.